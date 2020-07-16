Şipşak pasta için: Sade yaş pasta tarifi
Ani gelen misafire veya bir anda alınan kutlama kararlarına hazırlanmanız için sade yaş pasta tarifi size yardım edecek. Sevdiklerinize hazırlamak için sade yaş pasta tarifi arıyorsanız "Sade yaş pasta tarifi, sade yaş pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
16 Temmuz 2020, Perşembe 18:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tadına bayılacağınız ve kolaylıkla hazırlayacağınız sade yaş pasta tarifi, misafirleriniz tarafından da oldukça sevilecek. Sevdiklerinize hazırlamak için sade yaş pasta tarifi arıyor ya da sade yaş pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sade yaş pasta tarifi, sade yaş pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Sade yaş pasta tarifi
Sade yaş pasta malzemeleri
- 4 adet yumurta
- 2,5 fincan toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 3 fincan un
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı soğuk süt
Öncelikle derin bir karıştırma kabının içinde 4 adet yumurtayı ve 2,5 fincan toz şekeri mikserin orta devrinde çırpın. Sıvı yağı da ekleyerek çırpmaya devam edin. 1 paket kabartma tozu ve 3 fincan unu da ilave ederek mikserle çırpmaya devam edin. Kare veya dikdörtgen orta boy bir fırın kabının içini yumuşamış tereyağıyla yağlayıp hazırladığınız karışımı dökün. 175 derecede en az 30 dakika pişirin. Keki fırından çıkarır çıkarmaz üzerini sütle ıslatın ve bir kenarda bekletin. Diğer yandan 1 su bardağı sütü ve 1 paket krem şantiyi çırpıp ıslattığınız kekin üzerine dökün. Pastayı buzdolabına koyun ve krem şanti iyice sertleşinceye kadar 2-3 saat kadar dolapta bekletin. Dilimleyerek servis yapın.