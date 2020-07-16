Şipşak pasta için: Sade yaş pasta tarifi

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Sade yaş pasta tarifi

Sade yaş pasta malzemeleri

4 adet yumurta

2,5 fincan toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 fincan un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Sade yaş pasta yapılışı

Öncelikle derin bir karıştırma kabının içinde 4 adet yumurtayı ve 2,5 fincan toz şekeri mikserin orta devrinde çırpın. Sıvı yağı da ekleyerek çırpmaya devam edin. 1 paket kabartma tozu ve 3 fincan unu da ilave ederek mikserle çırpmaya devam edin. Kare veya dikdörtgen orta boy bir fırın kabının içini yumuşamış tereyağıyla yağlayıp hazırladığınız karışımı dökün. 175 derecede en az 30 dakika pişirin. Keki fırından çıkarır çıkarmaz üzerini sütle ıslatın ve bir kenarda bekletin. Diğer yandan 1 su bardağı sütü ve 1 paket krem şantiyi çırpıp ıslattığınız kekin üzerine dökün. Pastayı buzdolabına koyun ve krem şanti iyice sertleşinceye kadar 2-3 saat kadar dolapta bekletin. Dilimleyerek servis yapın.



