Sadettin Saran-Emina Jahovic'in sinema keyfi

İş insanı Sadettin Saran ile sevgilisi Emina Jahovic, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

15 Ekim 2019, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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Sadettin Saran-Emina Jahovic'in sinema keyfi

Kısa süre ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran Sadettin Saran-Emina Jahovic çifti, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendi.

Joker'i izlediler

Bu sıralar bütün sinemaseverlerin gündeminde olan 'Joker' filmini izlemeye gelen çift, sinema salonu girişinde görüntülendi.

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