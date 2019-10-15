Sadettin Saran-Emina Jahovic'in sinema keyfi
İş insanı Sadettin Saran ile sevgilisi Emina Jahovic, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı
Kısa süre ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine bir şans daha vermeyi başaran Sadettin Saran-Emina Jahovic çifti, akşam saatlerinde sinema katında görüntülendi.
Joker'i izlediler
Bu sıralar bütün sinemaseverlerin gündeminde olan 'Joker' filmini izlemeye gelen çift, sinema salonu girişinde görüntülendi.
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