Türkiye Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

04 Şubat 2022, Cuma 15:04 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçıda 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası 11 şüpheli başarılı bir operasyonla yakalandı. CNN TÜRK'ün haberine göre zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.


"YARALAYIP BIRAKACAKTIK"

Şüpheliler ifadelerinde "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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