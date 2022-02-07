Türkiye Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde cinayet silahı bakın nerede bulundu!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde cinayet silahı bakın nerede bulundu!

Türkiye

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde cinayet silahı bakın nerede bulundu!

Ece Erken’in eşi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu bir restoranda silahlı saldırıda öldürülmüştü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili 17 şüpheliden 16’sı tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden biri covid-19 testi pozitif çıktığı için hastanede karantinaya alındı.

07 Şubat 2022, Pazartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu.


Son dakika haberi: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında "Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Y. ve Ali Y. da aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs 29.01.2022 tarihinde yakalanmış, olayın aydınlatılmasına ilişkin devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aralamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirilmiş ve ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. (Sabah)

İstanbul Bakırköy’de 27 Ocak akşamı meydana gelen olayda, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu sahibi olduğu mekanda silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından 7 kurşunla vurulan Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 16’sı bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Gözaltındaki bir şüpheli ise covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle hastanede karantina altına alındı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheli için ise savcılık dosya üzerinden karar vererek, ifade almadan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. (Milliyet)

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