Şafak Sezer'den eski rol arkadaşlarına sert tepki
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
19 Mayıs 2020, Salı 20:57 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç’ın Instagram canlı yayınına katılan Şafak Şezer, Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e tepki gösterdi. Şafak Şezer “Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. O ikisiyle hayatları boyunca bir daha asla çalışmam. Bir film çektikten sonra başka bir havaya büründüler. Sonra sana laf atıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor.” dedi.