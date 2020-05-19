Serdar Ortaç’ın Instagram canlı yayınına katılan Şafak Şezer, Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e tepki gösterdi. Şafak Şezer “Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. O ikisiyle hayatları boyunca bir daha asla çalışmam. Bir film çektikten sonra başka bir havaya büründüler. Sonra sana laf atıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor.” dedi.







