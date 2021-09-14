Safer ayı uğursuz mu? Safer ayı bela ayı mı? Diyanet İşleri açıkladı!

Safer ayı bu yıl 8 Eylül tarihinde başladı, 6 Ekim’de de sona erecek. Halk arasında Safer ayı hakkında çeşitli rivayetler dolaşıyor ve bu ayda musibetlerin insanların üzerine geleceği söyleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise konuya son noktayı yaptığı açıklama ile koydu. İşte, Safer ayı uğursuz mu? Safer ayı bela ayı mı? sorularının yanıtları…

SAFER AYI UĞURSUZ MU?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.