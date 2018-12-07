Safiye Soyman isyan etti: Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler!

Bağcılar Belediyesinin düzenlediği “Sanatçı Gözüyle Engellilik” konulu 18’inci Engelliler Şurası’nda usta sanatçı Safiye Soyman ve ünlü isimlerin fotoğrafçısı olarak bilinen Ali Eşitmez, engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda engelli öğrenci ve ailesi ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı katıldı. Etkinlik kapsamında 37 branşta eğitim verilen engelli sarayının sınıflarını gezen Soyman ve Eşitmez, öğrencilerle yakından ilgilendi. Soyman, ayak parmaklarıyla birbirinden güzel resimler yapan Muhammet Uğur Bitkay'a hayranlığını dile getirdi. Sonrasında sevilen şarkılarını engelli öğrenciler için seslendiren Safiye Soyman, katılımcılardan büyük alkış aldı. Sanatçı, sahneye gelen engelli öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi, dans etti. Kendisinin de engelli bir oğlu olduğunu belirten Soyman, toplumda engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları anlattı, çözüm bulunmasını istedi. Soyman, Türkiye’nin tüm kentlerinde görev yapan belediye başkanlarına seslenerek, engelli bireyler için ulaşılabilir alanlar oluşturulmasını istedi.

'BİR ENGELLİ ANNESİ OLARAK İSYAN EDİYORUM'

Kendisinin de bir engelli oğlu olduğunu hatırlatan ve asıl engelin düşüncelerde olduğuna dikkat çeken Soyman, “Bu çocuklar oturup ölümlerini mi beklesinler, ne demek ya ben bir engelli annesi olarak isyan ediyorum. Onlara bir meşgale verin, kafaları dağılsın, onlar akıl küpü. Bu çocukların hepsi özel insanlar, engelli bile diyemiyorum. Ben bunları 20 yıldır yaşıyorum. Otobüs, dolmuş, taksi geçiyor, durmuyor kardeşim almak istemiyor, görmemezlikten geliyor. Başkanlarım lütfen, yeni belediye başkanlarımız da geliyor, kalıcı olanlara da duyuru her semtte böyle bir yer olsun” dedi.

'ENGELLİ KELİMESİNDEN HOŞLANMIYORUM'

Engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve önlerindeki engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Aslında ben engelli kelimesinden hoşlanmıyorum önce onu ifade edeyim. Önünde engeller olduğu için biz o insanlara engelli diyoruz. Eğer engelleri kaldırmış olsak neyin engeli olacak ki. Arkadaşlarıma talimat verdim engelli kardeşlerimiz ne arzu ediyorlarsa hepsini yapacaksınız. Bununla ilgili hiçbir ön şartınız olmayacak dedim” ifadelerini kullandı.

Dalında uzman 29 eğitimci ve 75 personelin görev yaptığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bin 600 engelli eğitim görüyor. Kursiyerlere ahşap, çiçek yapma, kuaförlük, mantar yetiştirme, müzik, tekstil, resim ve pasta yapımının da aralarında bulunduğu 37 farklı branşta eğitim veriliyor.