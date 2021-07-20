Magazin Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin konusu nedir oyuncuları kimler?
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Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

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Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin konusu nedir oyuncuları kimler?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi, farklı konusu, başarılı oyuncuları ve filmin çekildiği mekanlarla izleyenlerin dikkatini çeken yapımlar arasında geliyor. Saf ve iyi niyetli Salim’in kimsesi olmayan bir cenazeyi memlekete götürürken yaşadığı maceraların anlatıldığı Sağ Salim 2: Sil Baştan film boyunca güldürmeyi başarıyor…

20 Temmuz 2021, Salı 13:12 Son Güncelleme:
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Ersoy Güler’in üstelendiği Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi, sıcak yaz günlerinde serin bir kahkaha rüzgarı estiriyor. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi? Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin konusu nedir oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar…

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi Kastamonu'nun Cide ilçesinde çekildi

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Biraz saf, biraz korkak olan Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmek üzere yola çıkar. Fakat bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte kötü adamlar ve azılı katillerle mücadele ettikleri bir serüvene dönüşür.

Nihal'in annesi kızının kaçması üzerine intikam için rehin alınınca işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Salim ve Nihal, artık seri katil olarak aranıyordur ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalır. Ancak, bu da çözüm olmaz ve Salim yaşadığı şanssızlıklar iyice çığırından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı bir türlü beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşarak annesini tek başına kurtarmak ister. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölülerden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve arkasından gider.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

  • Nihal: Ezgi Asaroğlu
  • Salim: Burçin Bildik
  • Sütlü Nuriye: Nazlı Tosunoğlu
  • Muhtar: Hüseyin Avni Danyal
  • Gıcır Hasan: Murat Akkoyunlu
  • Sacit: Erkan Bektaş
  • Mahir: Metin Yıldız
  • Tekin: Hakan Vanlı
  • Halit ve Ölemeyen Adam: Yakup Yavru
  • Figen: Ececan Gümeci

 

 

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