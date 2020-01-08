Geçtiğimiz haftalarda barajlardaki su oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, İstanbul'a Melen'den su takviyesi artırılmıştı. Yağışlar öncesi yüzde 34 seviyelerine inen barajlardaki doluluk oranı son yağmurlarla yüzde 50'ye yaklaştı. 2019 yılının aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 87,29 seviyesinde olurken, bu yılki 49,88'lik oran son 10 yılın ikinci en düşük seviyesi oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 32,95, Terkos'ta yüzde 50,41, Sazlıdere'de yüzde 42,85, Alibeyköy'de yüzde 59,62, Büyükçekmece'de yüzde 36,83, Ömerli'de yüzde 62,55, Darlık'ta yüzde 70,23 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su, son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da kışın gelmesi ile beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına sebep oldu. 11 Aralık'ta yapılan ölçümlerde son 10 yılın en düşük su seviyesi verileri elde edildiği belirtildi.

İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indiği görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise barajlarda 558 milyon metreküp su bulunduğu görüldü. Öte yandan, tehlikenin boyutu geçen günlerde Büyükçekmece ve Alibeyköy Barajlarının havadan çekilen görüntüsünde bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 11 Aralık itibarıyla yüzde 35.50 olarak ölçüldü.

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AA