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Türkiye Sağanak yağış uyarısı geldi

Sağanak yağış uyarısı geldi

Türkiye

Sağanak yağış uyarısı geldi

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesinin ardından bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 09:35 Son Güncelleme:
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Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde bugün öğleden sonra sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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