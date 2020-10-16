Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.