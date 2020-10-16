Türkiye Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Türkiye

Sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada yurdun batı kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

16 Ekim 2020, Cuma 09:11 Son Güncelleme:
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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