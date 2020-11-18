Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.

Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.

Sabahattin Aydın kimdir?

1959 yılında Bolu'da dünyaya gelen Aydın, ilköğretimini İstanbul Şair Nedim İlkokulun'da, ortaöğretimini ise Özel Darüşşafaka Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden 1985 yılında mezun olan Aydın, üroloji uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

1992-1994 yıllarında Sakarya'da Geyve Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak çalıştı. 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996 yılında doçent, 2003 yılında profesör oldu. 2003 yılında klinik mikrobiyoloji dalında bilim doktoru oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevinde bulundu. 2006-2009 yıllarında Dünya Sağlık Örgütü İcra Kurulu üyesi olan Aydın, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. Dr. Aydın, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü.