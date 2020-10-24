Sağlık Bakanı corona virüs tedbirini deldi

Sağlık Bakanı Prymula, ülkenin Covid-19 salgınıyla mücadele planının mimarı olan epidemiyoloji uzmanı, iktidardaki Ano partisinin parlamento grubu başkanı Jaroslav Faltynek ile çarşamba akşamı bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Çekya’da geçtiğimiz hafta başlatılan sıkı tedbirler kapsamında ülkedeki bar, pub ve restoranların iç mekanda hizmet vermesi yasaklandı. Ancak Sağlık Bakanı Prymula'nın görüntülendiği restoranın o akşam üst düzey isimlere yasadışı şekilde iç mekanda hizmet verdiği anlaşıldı. Ayrıca bakanın çekilen fotoğraflarda maske takmaması da başka bir kural ihlali olarak nitelendirildi.

Öte yandan, olaya sert tepki gösteren Çekya Başbakanı Andrej Babis dün akşam düzenlediği basın toplantısında Prymula'dan istifa etmesini istedi. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu (We can't preach water and drink wine)" sözleriyle bakanın davranışını eleştiren Babis bakanların örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti, "Bu nedenle bakandan istifa etmesini istedim. Eğer etmezse ben kovacağım" diye konuştu.

Corona virüs salgınının ikinci dalgasının ağır etkisini hisseden Çekya'da dün 14 bin 151 yeni vaka tespit edildi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 133 bin 995'e yükseldi. 4 bin 800 kişinin hastanede olduğu, bunlardan 735'inin durumunun kritik olduğu bildirildi.



