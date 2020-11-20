Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu görüntüyü paylaştı ve uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu görüntüyü paylaştı ve uyardı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu görüntüyü paylaştı ve uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir." uyarısında bulundu.

20 Kasım 2020, Cuma 20:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı corona virüs tedavisi gören sağlık çalışanı bir hastanın görüntüsü ile tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Paylaşımında, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir" ifadesini kullanan Bakan Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur." değerlendirmesini yaptı.

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Bakan Koca’nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hasta ise "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.



AA

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