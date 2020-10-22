Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

22 Ekim 2020, Perşembe 19:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin" ifadesini kullandı.

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