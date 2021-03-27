Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından aşı ile ilgili paylaşımda bulundu. Koca, aşı programında yeni gruba geçtiklerini belirterek, 60 yaş üstü vatandaşların eşleri ile aşı olabileceklerini bildirdi.

27 Mart 2021, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.

Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

AA

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