Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında onlarca sahte hesap açıldı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de corona virüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında onlarca sahte sosyal medya hesabı açıldı.
22 Mart 2020, Pazar 13:41 Son Güncelleme:
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Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.
Onlarca sahte Twitter hesabı açıldı, Bakanlık Twitter'ı uyardı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor.
Koronavirüs konusunda yapılabilecek en önemli mücadele halkın bireysel olarak alabileceği tedbirler. Sağlık Bakanlığı da bu nedenle halkı bilgilendirme konusunda titiz davranıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter’da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde “hayran sayfası” ya da “parodi hesap” yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.
Twitter uyarıldı
Bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter’ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi. Bakan Koca’nın gerçek Twitter hesabı mavi tık’lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca
Sahte hesaplardan bazıları şunlar:
https://twitter.com/FahrettinKoca42
https://twitter.com/fahrettindrkoca
https://twitter.com/drfahrettinfun
https://twitter.com/fahrettinbasgan
https://twitter.com/drrfahretinkoca
https://twitter.com/drfahrettinkoc
https://twitter.com/Dr_fahretinkoca
https://twitter.com/FahrettinKoca0
https://twitter.com/fahrettinkoca34
https://twitter.com/fhrtnkoca