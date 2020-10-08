Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İftihar vesilesi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da Sağlık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

Geçen sene bu zirvede söylediğim bir cümleyi tekrarlamak istiyorum. Hedef müşterek olunca istikrarın sağlanması zor değildir.

Esas olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının ayrım göstermeden aynı gayeye gayret göstermesidir.

Her kriz içinde fırsatlar barındırır. Pandemi de bu ortak çalışmanın gelişmesi adına, devlet ve özel taraflarına bir fırsat sunmuştur.

Ortak iş yapabilme sayesinde ülkemiz tüm dünyaya tıbbi cihaz sağlamış ve dünyaya örnek olmuştur.

İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz motor güçlerimizden olmuştur.

Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılandı, dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörümüz bizim için iftihar vesilesi olmuştur.

Pandemi henüz bitmedi, tedbirleri elden bırakmayalım.



