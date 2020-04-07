Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştı

Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüse karşı alınan tedbirleri gösteren bir video yayımladı.

07 Nisan 2020, Salı 01:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından bir video paylaşımı yaptı. Corona virüse karşı alınan tedbirleri gösteren video ile Bakan Koca "İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." uyarısında bulundu.

"Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken Türkiye aldı"

Koca "Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." dedi.

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