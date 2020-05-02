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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir müjde daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir müjde daha

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir müjde daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odasının organizasyon desteğiyle Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurduk" dedi.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde sanayi üretiminin, Covid-19 tedbirlerine uygun, güvenle devamı için çalışmalarımızı başlattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Kocaeli Sanayi Odası’nın organizasyon desteğiyle Gebze’de, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kurduk. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

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İHA

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