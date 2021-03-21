Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.'' dedi.











