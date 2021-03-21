Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs uyarısı! Hafta içi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının artmasının ardından flaş bir uyarıda bulundu. Sokağa çıkma yasaklarına değinen Koca, 'Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir.' dedi.
21 Mart 2021, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
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Twitter'daki hesabından koronavirüse karşı tedbirli olunması çağrısı yapan Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın.'' dedi.
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