Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artışı durdurulamayan koronavirüs vakalarına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz bir aylık verileri paylaşan Koca, Twitter'dan bir iyi bir de kötü haber verdi.

"GENÇLERİN AKTİF VAKALARDAKİ ORANI ARTIYOR"

Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."











