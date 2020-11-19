Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbirler hakkında yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbirler hakkında yeni paylaşım

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan tedbirler hakkında yeni paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgını tedbirleri hakkında sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

19 Kasım 2020, Perşembe 13:30 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

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