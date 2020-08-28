Türkiye Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 1017 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809 oldu.

28 Ağustos 2020, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, can kaybı 6 bin 245 oldu

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Dış politikada dostları çoğaltmak...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Fransa ile neden bu duruma geldik?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması