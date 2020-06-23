Sağlık Bakanı Koca: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."

AA