Türkiye Sağlık Bakanı Koca: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Sağlık Bakanı Koca: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

23 Haziran 2020, Salı 22:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."

AA

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