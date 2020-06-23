Sağlık Bakanı Koca: 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği sel nedeniyle 4 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
23 Haziran 2020, Salı 22:13 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: "İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 112 ambulans ekiplerimiz sağlık hizmetleri için kısa sürede olay yerine ulaştı. Halen 4 kişinin tedavisine devam edilmektedir."
AA
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