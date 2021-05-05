Son dakika haberleri… Türkiye'de koronavirüs aşılaması devam ederken, bir yandan da yerli aşı çalışmaları sürüyor. Erciyes Üniversitesi tarafından çalışmaları yürütülen aşının faz-2 çalışmaları 9 Nisan'da tamamlanmıştı. Veri toplama aşaması ise geçtiğimiz hafta tamamlanırken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde faz-3 aşamasının ise mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Yerli aşının eylül-ekim kullanılması öngörülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili sevindiren bir açıklama geldi. Bakan Koca, 2'inci doz aşıdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz, yani 'hatırlatma aşısı'nın yerli aşıyla yapılacağını açıkladı.

Yenişafak'tan Hüseyin Likoğlu'na konuşan Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu:

EYLÜL-EKİM’DE KULLANIMDA OLACAK

Yerli aşıda Erciyes Üniversitesi’nin inaktif aşısında Faz-2 çalışmaları sırasında gönüllülerin aşılanma aşaması bitti. Faz-2 değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına geçmek üzere. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde Faz-3’e geçilmiş olur. Beklendiği gibi olursa, Faz-3 aşamasından sonra üretim ile birlikte eylül-ekim ayında kullanıma geçeceğimizi düşünüyoruz.

7 AŞI ÇALIŞMASINI ÖNEMSİYORUZ

Bunun dışında bir tanesi Ankara Şehir Hastanesi’nde olmak üzere Faz-1 safhasında olan iki tane inaktif aşımız var. Virüs benzeri parçacık temelli aşının ise Onkoloji Hastanemizde Faz-1 aşaması devam ediyor. Gönüllülerin ilk aşıları yapıldı. İkinci aşıları önümüzdeki günlerde yapılmış olacak. Bunlarla beraber, önemsediğimiz toplam 7 aşı projesi var. Ankara Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı adenovirüs temelli aşı da önümüzdeki bir iki hafta içinde Faz-1 çalışmasına başlayacak.

6 AY SONRA HATIRLATMA DOZU

Birden fazla yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma geçeceği bir Türkiye olabileceğini söyleyebilirim. En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini.

PARTİZANCA MUHALEFET KİMSEYE ŞİFA OLMAZ

Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: “Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye’de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim.”

SİNOVAC’IN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Sinovac aşısı ile ilgili bilgi veren Koca, şunları söyledi: Biz, Çin aşısının etkinliğini Hacettepe Üniversitesi’nin 25 merkezde 10 bin 200 kişi üzerinde yaptığı bir çalışmayla dünyaya duyurduk. Bağımsız bir kurul tarafından bu değerlendirme yapıldı. Oradaki etkinliği %83,5 olarak açıklandı. Ayrıca biz de iki üç hafta içinde, milyonlarca vatandaşımıza uyguladığımız aşının sonuçlarını açıklamış olacağız. Kasım-aralık döneminde yaşanan pikte hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı dikkate alındığında, aşının bu dönemde yaşadığımız pikte sağlık çalışanlarımızın üzerindeki koruyucu etkisini daha net görmüş oluyoruz. Sağlık çalışanlarının toplam vaka içindeki payı, beş kat düştü. Hastaneye yatanlar içindeki payı da yaklaşık 4 kat azaldı. Aşı sonrası özellikle 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, toplam vaka içindeki payı yüzde 17’lerden yüzde 7 küsura indi.

İLAÇLARDA SONUÇLAR ETKİLİ

Bakan Koca, koronavirüse karşı ilaç çalışmalarını şöyle anlattı: “Dünyada ilaç konusunda da epey bir çalışma var. Türkiye’de de benzer çalışmalar var. Şu an somut, doğrudan virüse etkili bir ilaç daha geliştirilebilmiş değil. Ama Faz-3 aşamasına gelen etkili olduğu iddia edilen ve ara sonuçlarıyla da etkili olduğu söylenen bir takım ilaçlar var. Yıl sonuna kadar ilaç konusunda önemli bir aşama kaydedileceği kanaatindeyim.”

NÜFUSUN 3 KATI İÇİN AŞI SÖZLEŞMEMİZ VAR

Bakan Koca aşı tedariki ile ilgili olarak şunları söyledi:

Şu an nüfusumuzun 3 katı kadar sözleşmeye bağlı aşı var. 100 milyonu Çin, 50 milyonu Sputnik. Sputnik’in tedarik planlı birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Ayrıca 90 milyonu da BioNTtech olmak üzere toplam 240 milyon. Yani nüfusumuzun 3 katı kadar doz ile ilgili yapılmış sözleşmelerimiz var.

OLUMLU GELİŞME BEKLİYORUZ

Bu sözleşmelerde tarih sınırlaması var. Sputnik 6 ay içinde tedarik edilmek üzere 50 milyon doz için sözleşme yapıldı. Daha önce defalarca ifade ettiğim gibi, Sinovac için ilk 50 milyon dozu şubat sonu, ikinci 50 milyon dozu ise nisan sonu teslim edilmek üzere sözleşme yapılmıştı. Yani nisan sonu itibari ile 100 milyon doz Sinovac aşısı sözleşme gereği geliyor olmalıydı, gelmedi. Özellikle Çin, aşıyı öncelikle kendi vatandaşlarına kullanmak istedi. Fabrikalarındaki üretim devam ediyor, şirket ile o anlamda bir sorun yok, sözleşmede de bu anlamda bir sıkıntı yok. Son bir hafta-on gün içerisinde olumlu gelişmelerle önümüzdeki bir iki hafta içerisinde yeniden akışın devam edeceğini bekliyoruz.

BİONTECH’TE HEDEF 90 MİLYON

BioNTech şu ana kadar 5 milyon geldi. Mayıs ayında 1 milyon daha asgari gelmiş olacak. Haziran ayında 30 milyon ki Uğur Hoca bu konuda son derece gayret gösteriyor, Türkiye’ye daha fazla aşıyı vermek için olağanüstü çaba içinde. Temmuz-ağustos için de bu takvimi netleştirip toplamı 90 milyon olacak şekilde tedarik için çaba harcanıyor. Ama biz, mayıs-haziran ve diğer aylarda daha da arttırabilme çabası içinde olan Uğur Hocaya biraz daha bunu arttırın diye talepte bulunuyoruz.

TESLİM EDİLDİĞİNDE ÖDENİYOR

Kimisi “Parası ödenmiyor” diyor. Sözleşme gereği bize mal teslim edildiğinde parası da ödeniyor. Bu anlamda hiçbir sorun yok, sözleşme de böyle. Bu konu çok istismar ediliyor, teslim edilip de parası ödenmeyen aşı mı var?