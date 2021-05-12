Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını bildirdi.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 20:21 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim."
AA
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