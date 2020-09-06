Sağlık Bakanı Koca gençleri uyardı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir ayda corona virüse yakalanan 100 kişiden 40,1'i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)







