Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Yakında açılışını yapacağız

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.





AA