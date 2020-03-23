Türkiye Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak

Corona virus Bilim Kurulu toplantısının ardından beklenen açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da yapılacak.

23 Mart 2020, Pazartesi 15:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini dün akşam Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" dedi. Türkiye'deki Corona virüsü vaka sayısı 1236'ya ölü sayısı ise 30'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Dün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

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