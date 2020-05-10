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Türkiye Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından paylaştı

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa’nın Kestel ilçesindeki "sosyal mesafeli bank" fikrini beğendi.

10 Mayıs 2020, Pazar 01:02 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında, Kestel Belediyesi’nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı. Koca, paylaşımında, "Türkiye’nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel.

(Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulundu.



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