Sağlık Bakanı Koca uyardı: Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır " diyerek corona virüs uyarısında bulundu.
25 Haziran 2020, Perşembe 23:36 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." açıklamasında bulundu.
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