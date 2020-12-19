Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili Antep'e geldi.

Bakan Koca ile Bakan Gül, yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.







