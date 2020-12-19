Türkiye Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e gitti

Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e gitti

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e gitti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'e gitti.

19 Aralık 2020, Cumartesi 16:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere, Gaziantep'e geldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili Antep'e geldi. 

Bakan Koca ile Bakan Gül, yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.


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