Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan '12 Eylül' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan '12 Eylül' paylaşımı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan '12 Eylül' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 darbesinin, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal olduğunu belirterek, "Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2021, Pazar 21:51 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye'nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

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