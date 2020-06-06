Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Diyetisyenler Günü" mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan "Dünya Diyetisyenler Günü" mesajı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Dünya Diyetisyenler Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beslenme ve rutin egzersiz alışkanlıklarını da değiştirdiğini bildirdi.

06 Haziran 2020, Cumartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya Diyetisyenler Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dahil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler Günü kutlu olsun."

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