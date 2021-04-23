Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için sevindiren açıklama

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

23 Nisan 2021, Cuma 20:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu bilgileri verdi: "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

AA

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