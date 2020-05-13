Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kontrollü Sosyal Hayat' vurgusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir." ifadesini kullandı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 23:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, corona virüsle mücadele "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu. Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti: 

"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM’den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda corona virüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."

AA


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