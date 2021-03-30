Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var" dedi.





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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Nazal aşı; başından beri takip ettiğimiz, Bakanlık olarak 2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir aşı. Nazal aşını hem preklinik hem klinik safhasını bakanlık olarak TÜSEB üzerinden destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz.

Mukozal immüniteyi sağlayan ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için GMP şartlarında üretim hazırlıkları yapıldı. Zannediyorum 2-3 hafta içinde araştırma için üretim, GMP şartlarında bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde Faz-1 çalışmasını başlatmış olacağız.

BİONTECH-PFIZER AŞISI

Biontech-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak.

Aşı sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak.

RAMAZAN AYINDA TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Teravihler kapalı olmayacak. Bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek.

TARTIŞILAN KONGRELER

Kongreler kırmızı yaptı konusunu gündemde tutmanın kimseye faydası yok.

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanları anlattı.

İşte Duygu Ayaz Bayram'ın açıklamaları:

Sağlık Bakanı Koca, şu anda Türkiye'de mutasyonlu virüs oranının yüzde 75'lere ulaştığını söyledi. Özellikle İngiliz virüsünün mutasyonunun daha çok görüldüğünü söyledi.

Burundan sprey formunda Türkiye'de bir aşı çalışması yürütülüyor. Hayvan çalışmalarının bittiğini, 2-3 hafta içerisinde de gönüllülerin aşılanacağını söyledi.

Biontech aşısıyla ilgili 'birkaç gün içinde başlayacak' dedi. Şu anda 2.8 milyon Biontech aşısının olduğunu söyledi. Aşılanan kişilerin Çin aşısı ve Biontech aşısını seçebileceklerini söyledi.



