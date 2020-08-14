Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19’a karşı "tedbir" uyarısı

Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19’a karşı "tedbir" uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan Kovid-19’a karşı 'tedbir' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

14 Ağustos 2020, Cuma 19:36 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, virüsten vatandaşların kendisini korumasının, kurallar belli olduğu için zor olmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Zor olan, başta tedbir almak yerine, virüsle, hastalığa yakalandıktan sonra mücadele etmektir. Şu an, bunun ne kadar zor olduğunu yakından bilen 647 ağır hastamız var."

AA

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