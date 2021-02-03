Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu" açıklamasını yaptı ve önemli uyarılarda bulundu.

03 Şubat 2021, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu.

Koca, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir. Hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım." ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
3 Şubat korona tablosuBalıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Yeni bir anayasa ama nasıl?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Normal mi bu?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Turizm desteği adil dağıtılmalı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ege'de seri depremler
Murat Çelik
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı