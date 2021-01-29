Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin, "Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü" dedi.

29 Ocak 2021, Cuma 20:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’nin ilk olarak duyurduğu mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulunan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü."

’Kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız’

Bakan Koca, açıklamasının devamında, "Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

DHA




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