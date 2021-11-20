Türkiye Sağlık Bakanı Koca’dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca’dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca’dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalıştığı hastanede saldırıya uğrayan doktor Esma Demir’e ilişkin, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ’Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 00:55 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020’de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5’la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma’ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. ’Artık yeter’ çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." açıklamasında bulundu.


AA

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