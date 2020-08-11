Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

11 Ağustos 2020, Salı 22:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."

AA


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