Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00’de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.
21 Kasım 2020, Cumartesi 18:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Akşam 20.00’de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."
AA