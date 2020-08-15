Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün, mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19´la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun" ifadelerini kullandı.

Koca'dan bir uyarı daha!

Bakan Koca, Twitter hesabından "Virüs, DURUP DURURKEN YAYILMIYOR. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" mesajı ile bir uyarı daha yaptı.

Nefes alamamak çok zor, entübasyon meşakkatli

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim; COVID-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" ifadelerini kullandı.







