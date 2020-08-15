Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan uyarı üstüne uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Virüs, durup dururken yayılmıyor" diyerek bir uyarı daha yaptı.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün, mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19´la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun" ifadelerini kullandı.

Koca'dan bir uyarı daha!

Bakan Koca, Twitter hesabından "Virüs, DURUP DURURKEN YAYILMIYOR. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" mesajı ile bir uyarı daha yaptı.

Nefes alamamak çok zor, entübasyon meşakkatli

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim; COVID-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
15 Ağustos corona virüs tablosu
Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildiDüğün törenleri ile ilgili ek kararlar alındıCumhuriyet Başsavcısı corona virüse yakalandıCorona virüs vakalarının sonbaharda zirve yapması bekleniyor


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çatışma riski çok yükseldi
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çaresiz erkekler!
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi