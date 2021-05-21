Türkiye Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan yerli aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, toplantıda yerli aşıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. İşte detaylar.

21 Mayıs 2021, Cuma 01:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde; 

Yerli aşıyla ilgili faz 2 gönüllülerin çalışması bitti. Faz 3'ün başlaması da zannediyorum önümüzdeki iki hafta içerisinde yani Haziran'ın başında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir taraftan siz üretim yapıyorsunuz faz 3 için. Bütün safhaların başarıyla tamamlanması gerekiyor. Bütün sonuçları olumlu olursa Haziran başında biz faz 3'e geçebileceğimizi düşünüyoruz.

Bunun dışında üç tane aşımız daha var. İki tanesi inaktif bir tanesi vlp aşısı. Orada da faz 1 çalışması var. Önümüzdeki iki veya üç hafta içerisinde faz 1 çalışmalarının sonuçları görülerek faz 2 çalışmaları başlamış olur. Faz3 çalışmasıyla ilgili olarak başarılı olursa Eylül ayında uygulamaya konulabilir diye bekliyoruz.

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