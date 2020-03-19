Sağlık Bakanı koronavirüs toplantısında bayıldı
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins koronavirüs toplantısı esnasında bayıldı.
19 Mart 2020, Perşembe 10:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı.
Aniden yere düşen Bakan Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı. Bakan Bruins, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN