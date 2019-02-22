Mersin Tarsus'taki 600 yataklı hastanenin inşaatında inceleme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Mersin Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Fahrettin Koca, Fransa'da binlerce kişinin ölümüne yol açan 'H3N2 virüsü' ile ilgili soruları yanıtladı.

"GRİP EYLEM PLANIMIZ DEVREDE"

Koca, "Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz ve genelde 75 yaş üstü hastayı etkileyen bir grip. Bizde ise grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve 2009'da 'H1N1' salgını dünyada yaygın olmuştu. Hayvanlardan insana geçme şekliyle hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte bizde çok az görülen ve daha çok 'H3N2' olarak gördüğümüz, bu anlamda geçen haftalara göre de bugünlerde yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da halen etkisini gösteren bir salgın. Bizim için şu an risk oluşturmuyor. Bununla ilgili 'Ulusal Grip Eylem Planı'mız devrede" diye konuştu.

''SANATÇIMIZA GEÇMİŞ OLSUN''

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Twitter'daki hesabından 'domuz gribi' ile ilgili yaptığı paylaşımı da değerlendiren Koca, "Sanatçımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Grip salgını ile ilgili bir salgın olmadığını, riskli olan hastaların hekim kontrolünde aşı yaptırabileceğini ve şu süreçte özellikle hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde grip ilacını hekim uygun görüyor ise ücretsiz zaten veriyoruz.

Sayın Yıldız Hanım, aile hekimine müracaat ederse oradan ücretsiz alabilir veya herhangi bir hekim reçete ile yazdığında Geri Ödeme Kurumu da bunu ödüyor. Gripten korunmanın en önemli unsuru, elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" dedi.

"DOMUZ YEMİYORUZ NEDEN DOMUZ GRİBİ OLUYORUZ"

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz. Bu virüsten kurtulmak, sağlıklı olmak istiyoruz. Millet olarak, hastayız, ne olacağız böyle, bize yazık değil mi? Hastalıktan yorgun düştüm. Sağlık Bakanlığı bize bedava hayrına Allah rızası için ilaç dağıtsa ya valla, lütfen" paylaşımıyla bakanlığa çağrıda bulunmuştu.

DHA