Türkiye Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. 2020/14 KPSS puanının baz alınacağı sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

01 Aralık 2020, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı  hizmet  birimlerinde 657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

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Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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