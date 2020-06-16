Türkiye Sağlık Bakanlığı 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Sağlık Bakanlığı 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru tarihi belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli alım ilanına son başvuru tarihi 22 Haziran 2020 olarak açıklandı.

16 Haziran 2020, Salı 17:34 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 3.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli ilanına başvuru 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılabilecek.

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